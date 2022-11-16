Російські обстріли 15 листопада залишили без світла майже весь Львів

У середу, 16 листопада, за розпорядженням «Укренерго» на Львівщині вимикатимуть світло для стабільної роботи енергосистеми. В області запроваджені графіки аварійних і погодинних вимкнень.

«Протягом ночі енергетики відновили електропостачання споживачам після ворожих обстрілів. Однак сьогодні, у середу (16 листопада), за розпорядженням «Укренерго» на Львівщині впроваджено графік погодинних та аварійних вимкнень», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго» вранці середи, 16 листопада.

Детальніша інформація про відключення – на сайті ПрАТ «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла»

Енергетики попереджають, що графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати не в повному обсязі, тоді фактична тривалість вимкнень буде меншою, або ж вимикатимуть не всіх. Час виключення або включення може бути змінений на годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не мають можливості перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж змінюватиме термін відсутності електроенергії.

«Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми», – наголошують у «Львівобленерго».

Нагадаємо, унаслідок російських ракетних атак напередодні без світла залишилося 80% Львова та кілька районів області – загалом близько 700 тис. абонентів.