У селі Крайниково поблизу Хуста від отруєння чадним газом загинув 57-річний місцевий мешканець. Чоловіка знайшли у важкому стані біля буржуйки у кімнаті власного будинку. Потерпілого доставили до лікарні, проте медикам вже не вдалося його врятувати.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інформація про загибель 57-річного мешканця села Крайниково рятувальникам надійшла від медиків Хустської лікарні. Чоловіка доставили у реанімацію у вівторок, 22 листопада, о 16:40, менше, ніж за дві години він помер. Обставини загибелі з’ясовуватимуть правоохоронці.

«За словами медиків, які виїжджали на виклик, вони знайшли чоловіка у важкому стані в кімнаті його помешкання біля печі-буржуйки. Попри зусилля лікарів, невдовзі чоловік помер у лікувальному закладі», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У службі порятунку уточнюють, що на місце події працівники ДСНС не залучалися. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки задля уникнення трагічних випадків.