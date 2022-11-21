В Ужгороді через отруєння чадним газом госпіталізували сім’ю із Запоріжжя – двох жінок віком 33 та 60 років, 39-річного чоловіка та кількамісячну дитину. Інцидент стався у квартирі на вулиці Климпуша. У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що всі потерпілі перебувають у лікарні, остаточну причину отруєння наразі з’ясовують, пожежі у квартирі зафіксовано не було.

Про отруєння чотирьох людей у ДСНС повідомили у неділю, 20 листопада. Виклик рятувальникам надійшов о 15:20. З’ясувалося, що четверо людей, які мешкали разом в одній квартирі на вулиці Климпуша в Ужгороді, отруїлися газом. Усі потерпілі – мешканці Запоріжжя.

«Серед потерпілих двоє жінок 1962 та 1989 років народження, один чоловік 1983 року народження. та немовля 2022 р.н..Усі мешканці Запоріжжя. Вони знаходяться під опікою лікарів спеціалізованих медичних закладів Ужгорода, стан середньої важкості, стабільний», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що наразі медики встановлюють, чим саме отруїлися четверо людей – чи це був газ, чи чадний газ. Причини отруєння з’ясовують правоохоронці. «Факту пожежі чи загорання на місці не було. Підрозділи ДСНС на цю подію не залучалися», – додала ZAXID.NET речниця управління ДСНС Закарпаття Наталія Батир.