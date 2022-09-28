У селищі Королево біля Виноградова від ймовірного отруєння чадним газом загинула 62-річна місцева мешканка та 12-річний школяр. Пожежі в будинку, де виявили тіла загиблих, не було. Експерти встановлюють остаточну причину смерті двох людей. У прес-службі ДСНС ZAXID.NET уточнили, що загиблі – бабуся та її внук.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, трагічний інцидент стався у вівторок, 27 вересня, на вулиці Шахтарській у Королеві. Про виявлення двох тіл у будинку правоохоронців повідомили рятувальники. Загиблі – 62-річна жінка та 12-річний хлопчик. Пожежі у помешканні не було.

«Надійшло повідомлення від чергового Виноградівського відділку поліції ГУНП про виявлення тіла жінки 1960 року народження та дитини 2010 року народження без ознак життя у смт Королево, на вулиці Шахтарській. Ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі ДСНС ZAXID.NET уточнили, що загиблі – бабуся та її онук. Їх тіла виявили у квартирі, слідів загорання на місці не було. «Поліцейські констатували смерть жінки та неповнолітнього хлопця у житловій квартирі на вул. Шахтарській. Ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом. Ознак та слідів горіння у квартирі не виявлено. Підрозділи ДСНС на подію не залучались», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Речниця поліції Закарпаття Анна Дан повідомила ZAXID.NET, що слідів насильницької смерті на тілі загиблих не виявили.

«Остаточні причини смерті двох людей встановлюватиме експертиза. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тіла вже направлені на дослідження», – додала Анна Дан.