Жінка випала з вікна шостого поверху і з важкими травмами перебуває в реанімації

У неділю, 18 вересня, з балкону на шостому поверсі новобудови на вул. Замарстинівській у Львові випала 29-річна переселенка з Запоріжжя. Жінку з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, трагічний інцидент трапився уночі на понеділок близько 23:00. З балкону квартири на шостому поверсі новобудови на вул. Замарстинівській випала 29-річна мешканка Запоріжжя. Від падіння з висоти жінка отримала важкі травми і госпіталізована в реанімацію.

Відомо, що переселенка з Запоріжжя разом з чоловіком винаймали житло в новобудові на вул. Замарстинівській з лютого цього року. За попередніми даними, причиною трагедії міг стати конфлікт між подружжям. Чоловік пояснив поліцейським, що спав окремій кімнаті і про те, що його дружина випала з балкону довідався, коли в двері квартири подзвонили правоохоронці.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінку госпіталізували в львівську лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги). Попередні діагноз – відкрита черепно-мозкова травма, переломи обох ніг.

Усі обставини інциденту з’ясовують поліцейські.