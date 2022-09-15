Вранці середи, 14 вересня, у Львові молода жінка спробувала накласти на себе руки посеред вулиці. 29-річна мешканка Запоріжжя намагалась перерізати собі горло через сварку із чоловіком, уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Близько 10:00 перехожі на вул. Замарстинівській помітили жінку, яка тримала ніж біля шиї. Жінка ходила вулицею Замарстинівською і погрожувала накласти на себе руки. Очевидці викликали на місце поліцію.

Поліцейським, які прибули на виклик, вдалося заспокоїти жінку. Під час розмови правоохоронці відібрали у неї ніж та викликали швидку. Медики госпіталізували потерпілу.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції, жінці, яка спробувала накласти на себе руки, – 29 років. Вона мешканка Запоріжжя. Вранці жінка посварилася зі своїм цивільним чоловіком і тому вирішила покінчити з життям.