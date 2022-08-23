34-річна киянка викинулася з восьмого поверху готелю у Львові
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Жінка випала з вікна готелю і загинула на місці
У понеділок ввечері, 22 серпня, з вікна восьмого поверху готелю «Львів», що в центрі Львова, випала 34-річна жителька Києва. Внаслідок падіння вона отримала важкі травми і загинула.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент стався увечері близько 21:30. З вікна восьмого поверху готелю «Львів», що на проспекті Чорновола, випала 34-річна жителька Києва. Від отриманих травм вона померла на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.
За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження. Попередньо інцидент розглядають як самогубство.
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