Жінка випала з вікна готелю і загинула на місці

У понеділок ввечері, 22 серпня, з вікна восьмого поверху готелю «Львів», що в центрі Львова, випала 34-річна жителька Києва. Внаслідок падіння вона отримала важкі травми і загинула.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент стався увечері близько 21:30. З вікна восьмого поверху готелю «Львів», що на проспекті Чорновола, випала 34-річна жителька Києва. Від отриманих травм вона померла на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження. Попередньо інцидент розглядають як самогубство.