Хлопець впав з даху дев'ятиповерхового будинку

У понеділок увечері, 30 травня, у місті Новий Розділ на Львівщині 17-річний хлопець впав з даху дев’ятиповерхового будинку. Попри зусилля медиків, підліток помер у лікарні.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагедія в Новому Роздолі сталася у понеділок увечері близько 21:00. 17-річний підліток перебував на даху дев’ятиповерхівки на просп. Шевченка, підійшов до краю, втратив рівновагу і впав вниз. Унаслідок падіння хлопець отримав важкі травми.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що хлопця госпіталізували з діагнозом «гемопневмоторакс лівобічний, черепно-мозкова травма, політравма (тупа травма грудної клітки), дихальна недостатність». Не зважаючи на зусилля медиків, він близько 6:00 ранку помер у лікарні.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок».