17-річний львів’янин випав з балкона 14 поверху і загинув
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Тіло хлопця біля будинку побачили очевидці та зателефонували в поліцію
У суботу ввечері, 7 травня, на вул. Широкій у Львові 17-річний хлопець випав з балкона багатоповерхівки і загинув.
У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 21:30 на вул. Широкій, що в мікрорайоні Левандівка. Неповнолітній хлопець випав з балкона сходової клітки на 14 поверсі. Внаслідок падіння він загинув.
Тіло хлопця біля будинку побачили очевидці та зателефонували в поліцію. Загиблим виявився 17-річний львів’янин.
За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст 115 ККУ з приміткою «самогубство».
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