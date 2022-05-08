Тіло хлопця біля будинку побачили очевидці та зателефонували в поліцію

У суботу ввечері, 7 травня, на вул. Широкій у Львові 17-річний хлопець випав з балкона багатоповерхівки і загинув.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 21:30 на вул. Широкій, що в мікрорайоні Левандівка. Неповнолітній хлопець випав з балкона сходової клітки на 14 поверсі. Внаслідок падіння він загинув.

Тіло хлопця біля будинку побачили очевидці та зателефонували в поліцію. Загиблим виявився 17-річний львів’янин.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст 115 ККУ з приміткою «самогубство».