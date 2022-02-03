У Харківському слідчому ізоляторі вранці в середу, 2 лютого, знайшли повішеним 17-річного хлопця, який перебував у камері ще з трьома неповнолітніми, повідомив Офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Інцидент стався о 06:18. Хлопця знайшли повішеним на простирадлі, закріпленому на внутрішніх ґратах вікна.

«На сигнал “Тривога” прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 6-тій годині 35 хвилин була констатована біологічна смерть», – сказано в повідомленні.

Відомо, що 17-річного хлопця помістили до СІЗО в 2021 році. Окрім нього, в камері перебували ще троє неповнолітніх. В Офісі омбудсмена зазначили, що скарг на умови утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило.

Адміністрація СІЗО вважає, що хлопець скоїв самогубство. На місці події розпочали роботу працівники поліції та прокуратури. Водночас ані поліція, ані прокуратура станом на ранок 3 лютого про інцидент не повідомляли. Також невідомо, у якій справі проходив померлий хлопець.