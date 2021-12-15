35-річний Леонід Осипов вистрибнув з вікна п'ятиповерхового будинку

У місті Селидове Донецької області 35-річний депутат міської ради від партії «Слуга народу» Леонід Осипов загинув унаслідок падіння з вікна своєї квартири на п’ятому поверсі. Свідком трагедії був семирічний син посадовця, повідомили в Покровському районному управлінні поліції Донеччини.

Як розповіли у відомстві, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції об 11:40 від місцевого мешканця. Попередньо правоохоронці встановили, що 35-річний чоловік прийшов додому і стрибнув із вікна п’ятого поверху.

Депутат міської ради загинув унаслідок падіння. На місці події працюють правоохоронці, які збирають речові докази та опитують можливих очевидців події.

Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який у цей момент перебував удома сам. З дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Правоохоронці розглядають питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою «самогубство». Поліція перевіряє всі версії події.

Як йдеться на офіційному сайті міської ради Селидового, Леонід Осипов очолював управління освіти. Там же зазначено, що він представляв політичну силу «Слуга народу».