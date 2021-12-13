Випадок трапився на вул. Карманського, 6б

У понеділок, 13 грудня, з четвертого поверху житлового будинку на вул. Карманського у Львові випала 74-річна жінка. Унаслідок отриманих травм вона померла до приїзду медиків.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, випадок трапився приблизно о 08:40 на вул. Карманського, 6б, що у Сихівському районі неподалік Стрийського парку.

74-річна жінка, що мешкала у цьому будинку, випала з висоти четвертого поверху житлової п’ятиповерхівки. Львів’янка померла ще до приїзду медиків. Обставини події з’ясовують.