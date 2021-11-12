87-річний львів’янин загинув від опіків під час приготування їжі
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Трагічний інцидент стався у квартирі багатоповерхівки на вул. Широкій
У п'ятницю, 12 листопада, на вул. Широкій у Львові під час приготування їжі загинув 87-річний пенсіонер.
У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагічний інцидент стався близько 15:00 у квартирі багатоповерхівки на вул. Широкій, що у мікрорайоні Левандівка.
87-річний чоловік готував собі їсти на плиті і на ньому зайнявся одяг. Пенсіонер не зміг самостійно погасити полум’я, вийшов на сходову клітку, де помер від опіків.
Чоловік проживав сам. Коли на виклик приїхали поліцейські і надзвичайники, чоловік вже був мертвий, пожежі у квартирі не було.
Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як нещасний випадок.
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