Трагічний інцидент стався у квартирі багатоповерхівки на вул. Широкій

У п'ятницю, 12 листопада, на вул. Широкій у Львові під час приготування їжі загинув 87-річний пенсіонер.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагічний інцидент стався близько 15:00 у квартирі багатоповерхівки на вул. Широкій, що у мікрорайоні Левандівка.

87-річний чоловік готував собі їсти на плиті і на ньому зайнявся одяг. Пенсіонер не зміг самостійно погасити полум’я, вийшов на сходову клітку, де помер від опіків.

Чоловік проживав сам. Коли на виклик приїхали поліцейські і надзвичайники, чоловік вже був мертвий, пожежі у квартирі не було.

Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як нещасний випадок.