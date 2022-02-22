У Львові потяг збив на смерть 14-річну дівчинку. Нещасний випадок трапився вранці 22 лютого. Дитина раптово вийшла на колію, потяг не встиг уникнути удару.

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, на залізничній станції «Сихів», що на вул. Зеленій, 308, близько 09:50 пасажирський поїзд сполученням Чернівці-Львів смертельно травмував людину. Її особу встановили не відразу.

Згодом у поліції ZAXID.NET повідомили, що загибла – 14-річна дівчинка, яка навчається у школі неподалік.

У прес-службі Львівської залізниці ZAXID.NET повідомили, що дитина раптово вийшла на колію, машиніст регіонального потяга №702 застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За непідтвердженою офіційно інформацією, дівчинка була ученицею школи №73, що на вул. Дністерcькій, 5.