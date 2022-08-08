Трагедія сталася у багатоповерхівці на вул. Данилишиних

У неділю, 7 cерпня, у Трускавці молодий переселенець з Херсона випав з шостого поверху багатоповерхівки на вул. Данилишиних і загинув.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагедія сталася у неділю ввечері близько 19:30. Попередньо відомо, що 25-річний чоловік випав з вікна шостого поверху багатоповерхового будинку, впав на дах магазину. Від падіння з висоти чоловік отримав важкі травми та загинув на місці. Про інцидент в поліцію повідомили очевидці.

За даними поліції, 25-річний загиблий є переселенцем з Херсона і тимчасового проживав у Трускавці.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».