Трактор з'їхав зі стрімкого схилу та кілька разів перекинувся

У гірському селі на Закарпатті під час роботи у лісі загинув 52-річний тракторист. За даними поліції, чоловік працював на лісосіці та знепритомнів за кермом. Трактор з’їхав по стрімкому схилу вниз і кілька разів перевернуся. Чоловіка викинуло із салону та притиснуло трактором до землі. Від отриманих травм тракторист загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, смертельний інцидент стався у середу, 9 листопада, у селі Вучкове біля Міжгір’я. Виклик про загибель у лісі 52-річного чоловіка поліція отримала о 14:50.

«Загиблий працював водієм на приватному підприємстві і на підставі укладеного з лісгоспом договору, здійснював розробку лісосіки в урочищі Студений. За попередніми даними, керуючи трактором чоловік знепритомнів, у результаті чого трактор почав різкий рух схилом та згодом кілька разів перекинувся», – йдеться у повідомленні поліції.

Водія викинуло з трактора і притиснуло до землі. Від отриманих травм 52-річний чоловік загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.