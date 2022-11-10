Чоловікові довелося надавати домедичну допомогу на 12-метровій глибині

Чернівецькі рятувальники витягли з 12-метрового колодязя двох мешканців села Чорногузи. Від падіння 44-річна жінка та 55-річний чоловік отримали різні травми. Обох потерпілих дістали з ями, їх забрала швидка.

Як повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, інцидент стався ввечері середи, 9 листопада. Рятувальникам надійшов виклик про падіння двох людей у колодязь у селі Чорногузи біля Вижниці.

«Внаслідок падіння у колодязь 44-річна жінка та 55-річний чоловік отримали травми. За допомогою мотузок рятувальники спустились в колодязь на глибину близько 12 метрів, де перебували постраждалі», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що рятувальники спочатку підняли на поверхню жінку, а чоловікові довелося надавати домедичну допомогу на 12-метровій глибині. Потерпілому наклали шини та за допомогою мотузок підняли з колодязя. Обох постраждалих забрала швидка, наразі вони перебувають у лікарні у Вижниці.