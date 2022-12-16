Причиною пожежі називають коротке замикання електромережі

Внаслідок пожежі у приватному будинку на Прикарпатті загинули двоє жінок – 31-річна та 69-річна мешканки селища Перегінське. Молодша встигла врятувати з палаючого будинку двох своїх дітей віком 9 та 1 рік: жінка передала їх через вікно сусідам. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили її в будинку мертвою, також у вогні загинула ще одна 69-річна жінка. Попередня причина пожежі – коротке замикання.

Як у п’ятницю, 16 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу в селищі Перегінське Калуського району рятувальники отримали уночі, близько 01:45. На момент прибуття ДСНС коридор та кімната одноповерхового будинку були повністю охоплені полум’ям, площа пожежі складала 50 м кв.

«Зі слів очевидців стало відомо, що в будинку перебувають двоє людей. Ще до приїзду рятувальників, із задимленого приміщення власниця помешкання самотужки врятувала двох своїх дітей, 2021 та 2013 року народження, передавши їх через вікно сусідам», – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіла двох жінок – 31-річної та 69-річної місцевих мешканок. Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 03:14. Найбільш ймовірною причиною виникнення загорання рятувальники називають коротке замикання електромережі.