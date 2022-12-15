Вогонь охопив дерев'яне перекриття будинку та одну кімнату

У селі Дерно на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було по 52 та 24 роки. За попередньою інформацією, займання виникло через необережність під час куріння.

Як повідомляє прес-служба рятувальників, повідомлення про пожежу в селі Дерно Олицької громади надійшло о 23:00 в середу, 14 грудня. Очевидці повідомили, що горить дерев'яний житловий будинок.

«На місце виклику прибули рятувальники 6 пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика. На момент прибуття вогонь охопив одну з кімнат будинку й поширився на перекриття. Горіння ліквідували о 23:53», – йдеться у повідомленні.

Також під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили на місці тіла двох чоловіків – батька і сина. Відомо, що батьку було 52 роки, а сину – 24 роки.

Обставини загибелі чоловіків та причина пожежі встановлюються. Імовірно, займання виникло внаслідок необережності під час куріння.