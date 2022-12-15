Ліквідацією пожежі займались рятувальники усіх трьох підрозділів Луцька

У Луцьку внаслідок масштабної пожежі згоріла частина павільйону Центрального ринку. За попередніми підрахунками, полум'я пошкодило 400 м2 площі. Що саме спричинило пожежу, наразі невідомо, це з'ясовують спеціалісти. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомила прес-служба волинських рятувальників, пожежа сталась вночі у четвер, 15 грудня. Близько 02:00 до служби 101 надійшло повідомлення від очевидців про пожежу в торговому павільйоні Центрального ринку, що на вулиці Глушець у Луцьку. На місце виїхали рятувальники з усіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька.

«На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням. Під час гасіння пожежі працювали чотири ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали десять потужних водяних стволів безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту. О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували», – повідомляють рятувальники.

Більшу частину павільйону вдалось врятувати від повного знищення вогнем. Однак, за попередніми підрахунками, полум'я пошкодило близько 400 м2 будівлі. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Станом на 11:00 на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група та інші спеціалісти. Вони з'ясовують деталі інциденту. Наразі причина виникнення займання невідома.