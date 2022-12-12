Полум'я практично повністю знищило житловий будинок

На Рівненщині двоє людей загинули внаслідок пожежі в будинку. Тіла загиблих виявили місцеві мешканці. Зазначається, що будинок був розташований на хуторі, за декілька кілометрів від села Біле. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, це з'ясовують спеціалісти.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, пожежу в будинку неподалік села Біле Володимирецької громади місцеві мешканці помітили близько 10:30 у суботу, 10 грудня. Зазначається, що будинок був розташований на віддаленому хуторі за декілька кілометрів від села.

«Будинок було знищено вогнем. Громадяни виявили на місці пожежі тіла двох людей: господаря 1970 року народження та співмешканки 1974 року народження», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фотографій, які опублікували рятувальники, вогонь вщент знищив будинок: на його місці практично нічого не залишилось.

Відомо, що рятувальників на місце не викликали. Наразі точні причини виникнення пожежі невідомі, їх з'ясовують спеціалісти.