Через перегрів печі у житловому будинку на Буковині сталася пожежа. У вогні загинув 72-річний власник помешкання із села Шубранець поблизу Чернівців. Дим у будинку помітили сусіди, вони ж загасили вогонь і виявили чоловіка мертвим. Тіло загиблого відправили на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Чернівецької області, пожежа сталася у селі Шубранець у четвер, 8 грудня. За попередніми даними, загорання виникло внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

«Від перекалу печі зайнялись підлога та домашні речі. Дим з будинку помітили сусіди. Розуміючи, що всередині може перебувати господар, котрий жив там сам, люди одразу зайшли в приміщення. Площа пожежі була невеликою, місцеві мешканці самотужки загасили вогонь, а на місці виявили загиблого 72-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС уточнили, що пожежники на місце інциденту не залучалися, тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.