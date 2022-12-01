Вогонь охопив усі три кімнати дерев'яного будинку

Двоє чоловіків віком 64 та 58 років загинули внаслідок пожежі у житловому будинку. Обоє – мешканці села Німецька Мокра Тячівського району. Через пізнє виявлення загорання очевидці пожежі не могли витягти односельчан із вогню. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за півгодини. Причину інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про пожежу в будинку на вулиці Марії Терезії в селі Німецька Мокра Тячівського району рятувальники отримали о 17:13 середи, 30 листопада.

«Місцеві мешканці повідомили, що це вже не перше загорання в згаданому помешканні. Люди достеменно знали, що в оселі був господар, але через сильне задимлення не могли зайти всередину, аби спробувати його врятувати», – йдеться у повідомленні.

Через пізнє виявлення пожежі на момент прибуття вогонь поширився на всі три кімнати будинку. О 17:45 пожежники локалізували загорання на площі 40 кв. м та о 18:03 – остаточно його ліквідували. В одній із кімнат рятувальники виявили тіла двох чоловіків – 64-річного власника будинку та його 58-річного сусіда. Причини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.