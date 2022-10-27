За скоєне палію загрожує до 10 років позбавлення волі

Мешканець прикордонного села на Закарпатті умисно підпалив церкву, місцевий магазин, сільський клуб та чотири житлові будинки. Пожежникам вдалося оперативно загасити займання, палія затримали менш ніж за годину після інциденту. Наразі чоловік відмовляється пояснити мотиви свого вчинку.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався вранці четверга, 27 жовтня. Виклик про пожежу в селі Дюла правоохоронці отримали близько 06:00. На місці поліцейські виявили, що зранку в селі горіли сім будівель – місцевий будинок культури, магазин, церква та чотири житлові будинки. Пожежникам вдалося швидко загасити вогонь. Будівлі мають різні пошкодження, але більшість вціліли.

«Менше ніж за годину поліцейські затримали 61-річного місцевого мешканця. Правоохоронці встановили, що для вчинення злочину зловмисник використав легкозаймисту речовину. Мотиви таких вчинків він наразі не пояснює, працівники поліції встановлюватимуть їх в ході досудового розслідування», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці призначили кілька експертиз для встановлення обсягу збитків. Палій наразі перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисний підпал). За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.