На чоловіка склали адмінпротокол, йому загрожує як мінімум 3 тис. грн штрафу

Волинські рятувальники знайшли палія, який спричинив пожежу на 1 га в селі Будище неподалік Ковеля. Виявилось, що суху траву підпалив 66-річний місцевий мешканець. На нього склали адмінпротокол, за підпал йому загрожує мінімум 3 тис. грн штрафу.

Пожежа сталась близько 12:00 у середу, 7 вересня, в селі Будище Ковельського району. Вогонь охопив суху траву й чагарники на площі 1 га й приступив упритул до житлових будинків і лісосмуги.

Загасили займання рятувальники пожежно-рятувальної частини Ковеля, також їм допомагали місцеві мешканці.

«Інспектори Ковельського районного управління ГУ ДСНС області встановили особу, причетну до виникнення пожежі. З'ясувалося, що суху рослинність підпалив 66-річний місцевий житель Сергій Б.», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Волині.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності). Тепер йому загрожує від 3060 до 6120 грн штрафу.

Рятувальники закликають не палити суху траву, оскільки це лише шкодить природі, а часто вогонь стає неконтрольованим і спричиняє масштабні пожежі. Іноді в полум'ї гинуть і самі палії. Так нещодавно на Тернопільщині загинула 79-річна жінка, яка вирішила спалити суху траву біля свого будинку.

Подібний випадок стався на Волині наприкінці серпня: тоді літня жінка, намагаючись загасити полум'я, знепритомніла і впала у вогонь. Від важких опіків вона згодом померла у лікарні.