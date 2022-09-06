Неподалік Чорткова на Тернопільщині 79-річна жінка загинула під час спалювання сухої трави. Жінка хотіла спалити сміття та суху траву, але від полум'я загорівся й її одяг. Відтак вона загинула неподалік власного будинку.

Нещасний випадок стався близько 17:00 у понеділок, 5 вересня, в селі Великі Чорнокінці Колиндянської громади. 79-річна місцева мешканка вирішила спалити сміття та суху траву на власній присадибній ділянці. Втім, виникла пожежа, яка перекинулась на 20 м2. У ній загинула і сама літня жінка, у якої загорівся одяг.

Відомо, що пожежа самоліквідувалася, на місце підрозділи ДСНС не приїжджали.

«Громадяни, випалюючи суху траву, ви в першу чергу наражаєте на небезпеку себе. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю та може призвести до травмування, або й загибелі самого винуватця пожежі. Бережіть природу та власне життя», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Тернопільщини.

Додамо, що подібні випадки стаються доволі часто. Наприкінці серпня на Волині в пожежі загинула 76-річна жінка, яка також вирішила підпалити суху траву. За деякий час полум'я стало неконтрольованим і жінка намагалась самотужки його загасити, але в якийсь момент знепритомніла і впала у вогонь.