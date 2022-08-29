Тернопільський суд призначив 8 тис. грн штрафу чоловікові, який весною 2020 року підпалив пасовище і спричинив загибель зайця-русака. У 8 тис. грн обласне товариство мисливців оцінили збитки від загибелі тварини. Андрій Пелех намагався оскаржити штраф у апеляційному суді, але безуспішно.

Про рішення Тернопільського апеляційного суду стало відомо у понеділок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби суду. Інцидент стався 5 квітня 2020 року неподалік села Грицівці Збаразького району. Тоді Андрій Пелех без дозволу підпалив суху траву на пасовищі, внаслідок чого загинув заєць-русак.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 77-1 (самовільне випалювання рослинності) та ч.1 ст. 87 (порушення вимог щодо охорони середовища). Держекоінспекція оштрафувала чоловіка на 600 грн, з чим він погодився і сплатив цю суму.

Після цього до суду звернулась Тернопільська обласна організація українського товариства мисливців та рибалок з вимогою відшкодувати 8 тис. грн за знищеного зайця-русака. Збаразький райсуд в травні 2022 року цей позов задовольнив.

Андрій Пелех з рішенням не погодився і подав апеляцію. Втім, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне рішення, і підстав для його скасування немає. Тож рішення Збаразького райсуду залишили без змін.