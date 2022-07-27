Через пожежу електрики тимчасово знеструмили підстанцію

У селі Котів неподалік Рівного невідомі підпалили трансформаторну підстанцію. На місці бригада знайшла залишки дров, які підклали під трансформатор. Хто саме це зробив і навіщо, з'ясовує поліція. Наразі електрики обстежують підстанцію та з'ясовують масштаби ушкоджень, завданих вогнем.

Інцидент стався близько 10:00 у середу, 27 липня, в селі Котів Рівненського району. Як повідомляє прес-служба «Рівнеобленерго», до диспетчера надійшло повідомлення про пожежу на місцевій трансформаторній підстанції.

«Було встановлено, що причиною пожежі став підпал електрообладнання – під трансформаторною підстанцією невідомими було підкладено дрова, які і підпалили (залишки на фото). Задимлення помітили місцеві жителі, чим попередили більш серйозне займання та вибух електрообладнання», – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 бригада знеструмила підстанцію і мережу для обстеження та проведення ремонтних робіт. Їхня тривалість залежатиме від завданих вогнем пошкоджень. Про подію повідомили правоохоронні органи.

Також у «Рівнеобленерго» закликають повідомляти про підозрілих осіб поблизу енергооб’єктів та електромереж. Можна звернутись за номером 102, а також телефонувати до колцентру за номерами: