Пожежа в автомобілі BMW-328 виникла близько 03:00

Вночі у Рівному підпалили автомобіль BMW-328, внаслідок чого вщент вигоріла передня частина авто. Відомо, що BMW належить мешканці Рівненського району, але автомобілем користується її 27-річний син. Поліція шукає зловмисника, а також свідків події.

Інцидент стався близько 03:00 у четвер, 9 червня, на вулиці Гайдамацькій у Рівному. Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, вогонь пошкодив передню частину та салон автомобіля BMW-328.

Правоохоронці підозрюють, що займання в автомобілі виникло через умисний підпал.

«Поліцейські на місці події попередньо встановили, що автомобіль BMW-328 належить жительці Рівненського району. Втім, користується ним її 27-річний син. Він і припаркував легковик близько 20:00 напередодні під будинком за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмиснику загрожує від трьох до десяти років ув'язнення. Наразі поліцейські встановлюють обставини події та шукають свідків.