Сильне задимлення виникло у підвалі критого ринку, де зберігали продукти роздрібної торгівлі

Внаслідок пожежі на центральному продуктовому ринку в Рівному загинули двоє людей. Особу загиблого чоловіка встановили, йому було 68 років, особу загиблої жінки ще встановлюють. Відомо, що пожежа розпочалась у підвалі, де зберігали продукти роздрібної торгівлі. Однак рятувальники поки не можуть визначити, що саме спричинило займання, оскільки у приміщенні досі багато диму.

Як зазначають в прес-службі ДСНС Рівненщини, виклик про задимлення у критому приміщенні ринку надійшов близько 08:45 у вівторок, 24 травня. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що задимлення йде з підвалу. Звідти врятували двох людей, також евакуювали 15 людей з приміщення ринку.

У коментарі ZAXID.NET речник прес-служби ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник повідомив, що у підвалі надзвичайники знайшли тіла двох загиблих.

«Особу чоловіка вдалось встановити, він 1961 року народження, йому 58 років. Особу жінки встановлюють. Коли наші співробітники їх винесли з непридатного для дихання середовища, співробітники швидкої проводили реанімаційні заходи, тобто, непрямий масаж серця та штучне дихання», – зазначив він, додавши, що врятувати потерпілих так і не вдалось.

Станом на 11:50 рятувальники проводять заходи з видалення диму з підвального приміщення. Саме через задимленість рятувальники досі не можуть встановити, що стало причиною займання.