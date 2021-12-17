Гасіння ускладнювало сильне задимлення

Увечері 16 грудня у Рівному горів торгово-офісний центр «Простір», у якому розташовані склади інтернет-магазину взуття Kedoff.net. Рятувальники гасили пожежу близько п’яти годин, на час гасіння знеструмили увесь мікрорайон, у якому розташований офісний центр. Причина займання поки невідома.

Надвечір четверга, 16 грудня, рятувальники отримали від мешканців Рівного кілька повідомлень про густий чорний дим, що клубочиться від будівлі торгово-офісного центру на вулиці Руській. На місце виїхало одразу чотири чергових відділення рятувальників. Коли розпочалося гасіння, полум’я вирвалося з будівлі назовні. На допомогу виїхали додаткова спецтехніка та рятувальники. Увесь мікрорайон було знеструмлено.

Як повідомляє головне управління ДСНС у Рівненській області, вогнем було охоплено приблизно 200 кв м покриття та перекриття складської будівлі. Гасіння ускладнювало те, що будівля була обшита пінопластом, а на складі зберігалися будівельні матеріали та взуття.

Речник управління ДСНС в області Дмитро Мельник уточнив ZAXID.NET, що у частині офіс-центру, де виникла пожежа, тривав ремонт, тому там було багато будівельних матеріалів, які спочатку тліли, а потім зайнялися. «Було дуже сильне задимлення, займання помітили пізно. Коли рятувальники почали гасіння, вогонь вирвався на поверхню. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі, адже у цьому місці щільна забудова, поряд офіси, житлові будівлі, дитячий садочок», — розповів Дмитро Мельник. Він також уточнив, що горів не весь офіс-центр, а лише та частина, де розташований магазин взуття і де тривав ремонт.

Пожежа виникла о 16:00, повністю ліквідували її о 21:20. Ніхто з людей у вогні не постраждав. Біля обгорілого складу уночі чергувало відділення рятувальників, однак займань не було.

Уранці 17 грудня на місце пожежі прибули експерти від поліції та рятувальників. Вони встановлюють, де саме і з якої причини сталося займання.