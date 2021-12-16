Задимлення спричинило тління дивану в одній з квартир багатоповерхівки на вул. Кульпарківській, 64А

Вдосвіта 16 грудня у квартирі багатоповерхівки у Львові виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє молодих людей. Дим з квартири зауважили близько 05:30 на третьому поверсі 16-поверхового житлового комплексу «Парус Park». Як стало зрозуміло пізніше, двоє орендарів квартири задихнулися димом через тління дивану.

«Пожежу ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу. Внаслідок пожежі загинули двоє осіб 1993 та 1994 року народження», – вказано у повідомленні департаменту цивільного захисту ЛОДА.

Як розповів ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, до них надійшло повідомлення про запах диму в будинку. Рятувальники приїхали на місце, але вогонь загасили сусіди до їхнього прибуття.

«Відкритого вогню не було, це було тління дивану. Наші працівники винесли потерпілих на свіже повітря та разом із працівниками поліції допомагали медикам проводити реанімаційні заходи до приїзду другої машини. Це непрямий масаж серця і також застосовували дефібрилятор. На жаль, врятувати людей не вдалось», – розповів Віталій Туровцев.

Вигорілий диван у квартирі (фото поліції)

Загиблі – орендарі квартири, 27-річний чоловік і 28-річна жінка, мешканці Львова. Обставини їхньої загибелі встановлюватимуть слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).