У середу, 15 грудня, у місті Новий Розділ на Львівщині у квартирі багатоповерхового будинку знайшли мертвими подружжя пенсіонерів, які тривалий час не виходили на зв’язок. Попередня причина смерті – отруєння побутовим газом.

У Стрийському управлінні ДСНС розповіли, що інцидент стався на вул. Довженка у Новому Роздолі. У квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки знайшли мертвими двох пенсіонерів віком 75 та 81 років. Родичі та сусіди зауважили, що пенсіонери тривалий час не відчиняють двері та не виходять на зв’язок і звернулися до поліції. Близько 21:00 15 грудня надзвичайники спільно з поліцейськими виламали двері до квартири, де знайшли мертвими пенсіонерів.

Ознак пожежі у квартирі не виявили. За даними медиків, причиною смерті чоловіка та дружини стало отруєння побутовим газом.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» ККУ. Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.