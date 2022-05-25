Рятувальники загасили займання, автомобіль вдалось врятувати

У центрі Рівного вибухнув та загорівся позашляховик Land Rover. Імовірно, це сталось через несправність газобалонного обладнання. Пожежу оперативно загасили, автомобіль вдалось врятувати, жертв немає.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, інцидент стався близько 17:00 у середу, 25 травня. До рятувальників надійшов виклик, що на вулиці 16-го липня у Рівному вибухнув та загорівся автомобіль.

«На місце події виїхало два чергових відділення вогнеборців 1-ї пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС. По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплено передню частину автомобіля. На гасіння було подано вогнегасячі речовини. Загорання швидко було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що жертв та постраждалих немає. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля Land Rover. Сам автомобіль вдалося врятувати. Попередньою причиною вибуху в ДСНС називають несправність газобалонного обладнання.