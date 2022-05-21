35-річний чоловік з Пустомитівської громади на Львівщині зберігав бензин у каністрі, яка протікала. Недопалок сигарети спричинив вибух, внаслідок якого чоловік отримав 80% опіків тіла. Його вже прооперували у львівській лікарні.

«Сьогодні ситуація із паливом в країні, змушує людей купувати бензин «про запас», часто забуваючи про правила безпеки. Наш пацієнт зберігав пальне у старій каністрі, яка, як виявилось, протікала. Вибух спричинив звичайний недопалок сигарети. На щастя, поруч були рідні, які вчасно загасили вогонь. Тим самим зберегли життя чоловіку», – повідомили у прес-службі Першого медичного об’єднання Львова.

Чоловіка у шоковому стані доставили в опіковий центр лікарні Св. Луки. Там йому провели три операції.

«Пацієнту провели висікання мертвої шкіри і покрили рани спеціальним штучно створеним хімічним покриттям – супратель, схожим на шкіру. Його використовують для лікування поверхневих та глибоких опіків, що сприяє швидкому загоєнню ран. Чотири доби його лікували в палаті інтенсивної терапії для корекції опікового шоку», – пояснив лікар-комбустіолог Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Олександр Дунаєв.

Зараз стан пацієнта важкий, але стабільний. На нього чекає ще кілька операцій з пересадки шкіри та складна реабілітація.