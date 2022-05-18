15-річна Кіра гуляла з друзями в парку, коли Харків скинули касетні бомби

18 травня до Львова евакуаційним потягом прибула 15-річна мешканка Харкова, яка під час обстрілу міста касетними бомбами, отримала важні поранення органів черевної порожнини. Осколок бомби спричинив і сліпе проникаюче поранення спинного мозку.

Дівчину госпіталізували у лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня), де їй проводять обстеження. Дівчина потребує реабілітації, яку планує проходити у Німеччині, повідомили в лікарні.

Мати дівчини Олександра повідомила, що 19 квітня у Харкові оголосили повітняну тривогу. Вона з чоловіком була вдома, а донька з друзями пішла гуляти. Зазвичай, діти гуляли неподалік школи, де є укриття, і у випадку тривоги могли там сховатися.

«Я взяла телефон, щоб подзвонити Кірі, і в цей час вона телефонує мені. Вмикаю телефон і чоловічий голос каже, що моя дитина потрапила під обстріл у парку», – повідомила мама дівчини.

Поруч з дівчиною її батьки. Вони пообіцяли Кірі, що після реабілітації вона танцюватиме вальс

Двоє друзів, з якими гуляла Кіра, також отримали паранення. Люди викликали «швидку», яка чомусь довго не їхала. Як виявилося згодом, цього дня були задіяні всі машини швидкої допомоги, бо дуже багато людей отримали поранення. Першу допомогу дітям надали працівники ДСНС, які проїжджали поруч. Вони і повідомили, що обстрілювали касетними бомбами.

«Ми з друзями гуляли у парку, коли оголосили повітряну тривогу. Невдовзі почалися гучні вибухи і ми упали від вибухової хвили. Мій друг отримав поранення в голову, у нього ушкоджено мозок, він відразу втратив свідомість. Подружка отримала поранення легені і ледве дихала. Я була при свідомості, здавалося, що зараз стану і піду, але…», – згадує Кіра.

Кіру «швидка» повезла не у дитячу лікарню, бо цього дня було травмовано багато дітей, а у військовий госпіталь, де її обстежили і прооперували. Уламок від касетної бомби спричинив у дівчини осколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини. Він пройшов крізь живіт та травмував печінку, жовчний міхур, дванадцятипалу кишку і товстий кишківник. Уламок також призвів до поранення спинного мозку.

У Харкові дівчину прооперували, видалили жовчний міхур, дістали уламок зі спинного мозку, вивели колостому. Дівчина місяць провела у лікарні в Харкові, а 18 травня евакуаційним потягом прибула до Львова. У дитячій лікарні святого Миколая їй проводять усі необхідні обстеження і готують до транспортування за кордон для продовження лікування.

«На даний час стан дівчини стабільний. У неї є накладена колостома. Ми провели їй необхідні обстеження. Дитина потребує реабілітації і подальшого закривання колостоми. У неї було сліпе проникаюче поранення спинного мозку, внаслідок чого вона зараз має монопарез правої ноги. Нейрохірурги осколок видали. Дитина потребує реабілітації», – повідомив завідувач хірургічним відділенням лікарні Дмитро Грицак.

За словами мами, реабілітацію Кіра проходитиме у Німеччині. Дівчина дуже боялася, що не зможе ходити, але вона ходить, і мама пообіцяла їй, що після реабілітації донька танцюватиме вальс.