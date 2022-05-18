На дівчинку чекає ще одна операція і тривала реабілітація

У лікарні святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня) уже місяць проходить лікування і реабілітацію 10-річна дівчинка із Вугледара, яка дивом залишилася живою після прицільного обстрілу російськими окупантами підвалу багатоповерхівки, де вона ховалася разом з рідними. Усі рідні Вероніки загинули. Дівчинку з-під завалів витягнули сусіди.

Трагедія сталася 9 квітня. Російські окупанти з танка прицільним вогнем обстріляли підвал дев’ятиповерхового будинку у центрі Вугледара, де у цей час ховалися від обстрілів бабуся, батько, дядько з дружиною і Вероніка. Сусіди, які також там планували там перечекати обстріли, в останню мить піднялися на поверх щось узяти з квартири, і це врятувало їм життя. Вони і витягнули Вероніку з-під завалів. За їхніми словами, рідні, мабуть, в останню мить закрили дівчинку собою, чим врятували її.

Привітати дівчинку з днем народження приїхали родичі з Києва

Дівчинка була вся у крові, з важкими травмами і сусіди викликали «швидку».

«У цей час місто обстрілювали, але «швидка» приїхала. Вона відвезла дівчинку у Курахове, а звідти відправили до Дніпра. Травми у Вероніки були дуже важкі, її стан був критичний, вона декілька днів була у комі. Про те, що сім’я брата загинула, я дізнався з новин», – повідомив дядько дівчинки, який приїхав її провідати з Києва.

Один уламок снаряду потрапив дитині у голову, інший – у хребет. На лівій руці їй відірвало великий палець. Права рука зараз частково паралізована.

З Дніпра дівчинку скерували до Львова, у лікарню святого Миколая. Тут дитина вже місяць. Вероніка перенесла вже одну операцію. Команда офтальмологів успішно усунула дефект повіки та сітківки ока, аби зберегти його функцію. Як тільки рани загояться, нейрохірурги видалять уламок, який застряг у головному мозку.

«Вероніка потрапила до нас зі складною мінно-вибуховою травмою, з ушкодженням головного мозку та хребта. У неї є два металеві уламки: один в правій півкулі головного мозку, а другий – біля місця виходу 6 і 7 нервів шийного відділу хребта. У дівчинки різко ослаблені рухи у правій руці, вона практично не може нею рухати через переферичне ушкодження цих нервів. Уламок у мозку знаходиться дуже близько до так званої функціонально важливої зони, ми плануємо його виймати. Маємо технології, які дозволяють це зробити. Та на даний момент ще проходить заживлення рани. Як тільки рана загоїться, дівчинку прооперуємо», – повідомив завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Михайло Ловга.

Уламок, що застряг у хребті, за словами дядька дівчинки, наразі видаляти не будуть. Він у такому місці, що його краще не рухати.

18 травня Вероніка відсвяткувала день народження – їй виповнилося 10 років. З нею постійно працюють реабілітологи, психологи. І Михайло Ловга каже, що є певні позитивні зрушення. Ця дитина дуже багато пережина, на її очах загинули всі рідні, тож, зрозуміло, що у дитини є певні психоемоційні проблеми. Якщо у перші дні вона нікого до себе не підпускала, ні з ким не контактувала, то зараз активно спілкується, кожного ранку привітно вітається.

Дівчинка потребуватиме тривалої реабілітації, і щоб вона була найбільш ефективна, її треба пройти у перші 6 місяців після травми. Лікарі сподіваються, що у них буде змога відправити Вероніку на реабілітацію за кордон.