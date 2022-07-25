Внаслідок пожежі згоріли автомобілі ВАЗ-2108 та Volkswagen Passat

Вночі у Рівному невідомі підпалили два легкові автомобілі, які належали 70-річному чоловікові. Внаслідок пожежі обидва авто згоріли вщент. Хто саме міг підпалити автомобілі, з'ясовує слідство.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, виклик про пожежу надійшов близько 04:30 у понеділок, 25 липня. Заявник повідомив про загоряння автомобілів на вулиці Ботанічній.

«Прибувши на місце виклику, вогнеборці подали вогнегасні речовини на ліквідацію. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ять рятувальників. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що вогонь знищив два легкових автомобілі, які були припарковані поруч: ВАЗ-2108 та Volkswagen Passat.

У прес-службі поліції додають, що обидва автомобілі належать 70-річному мешканцю Рівного. Акт рятувальників показав, що причиною виникнення пожежі був підпал.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до десяти років.