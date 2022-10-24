Нападник зараз перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років тюрми

На Закарпатті поліція затримала 29-річного мешканця села Вишка, який побив і підпалив 27-річну співмешканку. Відомо, що між парою виникла сварка, чоловік накинувся на жінку, а потім підпалив її. На допомогу жінці прийшли сусіди, яких покликала донька потерпілої. За словами медиків, у жінки – 40% опіків тіла, вона у лікарні. Наразі 29-річний нападник перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у неділю, 23 жовтня, у селі Вишка, що неподалік Великого Березного. Поліцію викликали сусіди потерпілої.

«Між парою виник конфлікт, під час якого 29-річний чоловік побив 27-річну жінку. Після цього зловмисник облив її легкозаймистою речовиною та підпалив. Водночас до сусідів зателефонувала дитина потерпілої та попросила про допомогу. Вони вчасно зреагували, надали потерпілій першу медичну допомогу, після чого її госпіталізували до медзакладу», – йдеться у повідомленні поліції.

У жінки медики діагностували опіки третього ступеня, у неї обгоріло 40% тіла. Нападника одразу помістили до СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). За скоєне 29-річному чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.