У судовому засіданні Андрій Бойчук визнав свою провину

Шевченківський районний суд Львова визнав Андрія Бойчука винним у сильному побитті свого 7-річного пасинка, якого з переломом черепа доставили у реанімацію. Суд ув’язнив нападника на п’ять з половиною років тюрми.

Як вказано у вироку суду, 17 лютого вітчим вдарив свого 7-річного пасинка рукою в обличчя, після цього підняв на руки та кинув на підлогу. У лікарні медики діагностували в хлопчика тяжкі тілесні ушкодження: перелом тім’яної кістки з переходом на лобну кістку та на основу черепа, крововилив між оболонками мозку, забій, набряк мозку, «гематоми».

Раніше ZAXID.NET повідомляв про цей випадок. Мати хлопчика розповідала, що причиною побиття був мобільний телефон, яким начебто бавився хлопчик. Вітчим подарував 7-річному пасинку телефон, але заборонив ним користуватись. Того вечора Андрій Бойчук запідозрив, що хлопчик бавився телефоном, тому побив його.

У судовому засіданні Андрій Бойчук визнав свою провину в побитті хлопчика. Чоловік є раніше судимим, у 2020 році він відбув покарання за грабіж поєднаний з насильством.

Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав Андрія Бойчука винним у побитті свого пасинка та призначив покарання у вигляді п’яти років та шести місяців тюрми. З нього також стягнуть 15 тис. грн витрат на лікування дитини. На вирок ще може бути подана апеляція.