Суд обрав запобіжний захід 25-річному чоловікові, який проломав череп своєму семирічному пасинкові. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Хлопчик у лікарні, йому наразі операція не потрібна. Медики застосовують консервативне лікування. Втім, якщо стан дитини погіршиться, то не виключають потребу в оперативному втручанні. Мама дитини згадує, що сім'я неодноразово потерпала від побоїв її чоловіка.

Жінка з жахом пригадує ту ніч, коли чоловік, з яким перебуває у шлюбі два роки, озвірів і побив її сина ледь не до смерті. Зробив це через телефон, яким начебто бавився хлопчик.

«Чоловік подарував дитині телефон, він вже був вживаний. Але заборонив йому ним користуватися. Чомусь чоловік подумав, що Стас користувався ним без дозволу. Тому він зразу з такими агресивними питаннями: що ти зробив з телефоном, для чого? Потім він його вдарив. Я відштовхнула, хотіла забрати дитину, але він схопив і кинув дитину на підлогу», – розповідає мама хлопчика Роксолана.

Після цього для дитини викликали швидку і доставили в лікарню.

«Пацієнт був середньої важкості. В нього неврологічна симптоматика. Рентгенографія черепа виявила перелом. Томографія показала, що був перелом склепіння та основи черепа, епідуральний крововилив в скроневу ділянку. Так само гематома зліва і забійні садна голови», – розповів дитячий нейрохірург Юрій Кузьмінський.

Та навіть із проламаним черепом дитини батьки посеред ночі втекли з лікарні. Медики допомоги надати не встигли, тож звернулись у поліцію. Матір із сином знайшли вже вдень.

«Протягом ночі, після того, як вони покинула медичний заклад, матір була з дитиною в своїх знайомих, неподалік свого місця проживання, як ми розуміємо на цей час, для того, щоб уникнути будь-якого спілкування з поліцією», – зазначив начальник першого відділу поліції Павло Лихач.

За якийсь час знайшли і винуватця. Матір хлопчика пояснює: втекла, бо боялась, адже чоловік залякав розправою. У нього ж своя версія, чому побив дитину.

«Зайшли до хати, була газова плитка включена, телефони "потоплені". Я кажу: "Хто знову дав?" Почали брехати мені і я... На роботі проблеми були, тато недавно помер в мене, два тижні тому... Я взяв дитину, легенько дав ляпаса, відштовхнути його хотів. Він упав, головою вдарився, дивлюся: кров з носа потекла», – розповідає вітчим хлопчика Андрій.

Станіслав – першокласник у школі №100, що на Рясному. Вчителька та директорка шоковані тим, що трапилось.

«Заступник з навчальної роботи, якому повідомили про те, що сталося, живе в тому ж будинку, де знімала квартиру ця сім'я. Ніяких якихось таких зауважень чи спостережень про те, що сім'я має якісь проблеми, не було. Лише вночі вона побачила, що стоїть "швидка" і потім протягом ночі чула стукіт у двері. Це представниця ювенальної превенції намагалась зайти у приміщення», – зазначає директорка школи Мирослава Лакоцька.

Кажуть, хлопчиком більше займалася бабуся, приводила до школи і забирала додому. Сам Стас – дитина добра, вихована, активна. Завжди був охайно одягнений, навчався добре. Тож навіть найменша підозра, що в сім'ї хлопчика щось не так, не закрадалася.

«Ми проводили арт-терапію, малювали малюнок "моя сім'я". В малюнку Стас намалював, як він тримає маму за руку, так розумію, тато був на малюнку. Ніяких тривожних ознак, малюнок виконаний в кольорі, ніяких ознак стресових я не побачила. Як довідалась про те, що трапилось, то біль у серці, я спати не могла дві ночі», – розповідає вчителька початкових класів Валентина Беркута.

Сім'я з вересня мешкала неподалік школи, та у минулу неділю вони вже звідси виїхали. Сусідка Ірина розповідає, що Стас – гарний та вихований хлопчик, приходив бавитись з її дитиною. Та двічі за цей час за стіною таки чула скандали.

«Перший раз, коли це сталося в жовтні, то там було дуже все серйозно, малий прибігав до нас, ми його забирали до себе. Він боявся, плакав. І його мама також прибігала до нас, плакала. Мама спокійна жінка, ходила на роботу. Бабуся теж ходила на роботу. А з татом ми так не пересікалися», – зазначає сусідка Ірина.

Мама побитого хлопчика боялася чоловіка. Одного разу вже йшла від нього, та повернулась – не через любов.

«Я б не сказала, що це була любов. Ми просто жили в страху. Ми боялися його. Тому що він бив мене, бив дитину, бив маму. Найбільше страждали або я, або мама. Дитину він міг залякати, він міг агресивно до нього кричати. Тобто дитина також дуже сильно його боялася», – зазначає мама хлопчика.

Зараз на чоловіка чекає суд.

«На даний час особі суд обрав міру запобіжного заходу. Це є тримання під вартою без можливості внесення застави. Ми проводимо усі необхідні слідчі дії для того, щоб зібрати інформацію і скерувати справу до суду», – зазначив начальник першого відділу поліції Павло Лихач.

Якщо доведуть, що матір приховувала побиття своєї дитини, то відповідальність загрожує і їй.

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