У ніч на п’ятницю, 18 лютого, 25-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного пасинка у Львові. Хлопчика госпіталізували у реанімацію з переломом склепіння черепа, щелепи та множинними гематомами.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, приблизно о 02:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них звернулась мати з 7-річним сином, якого жорстоко побили у Львові. Мама з дитиною сама приїхала у лікарню. У хлопчика медики діагностували перелом склепіння черепа, щелепи, а також множинні гематоми. Зараз дитина перебуває у реанімації.

Правоохоронці встановили, що хлопчика жорстоко побив 25-річний вітчим, мешканець Львівського району. За даними поліції, раніше він неодноразово бив дитину, але жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Вітчима затримали поліцейські

Поліцейські затримали його, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.