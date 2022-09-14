Райсуд на Рівненщині призначив 150 годин громадських робіт жінці, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Як встановило слідство, вона відкрито йому зраджувала, не впускала додому і вчиняла сварки. Жінку неодноразово судили за домашнє насильство, але свою поведінку вона не змінювала.

Про вирок Зарічненського райсуду стало відомо в середу, 14 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

У січні цього року до правоохоронних органів звернувся житель села Перекалля Зарічненської громади, щодо якого тривалий час жінка вчиняла психологічне та фізичне насильство. «Терпець увірвався, коли жінка почала відкрито зраджувати та не впускати його додому, при цьому вчиняючи постійні конфлікти, інколи із застосуванням фізичної сили», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що жінка вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак належних висновків для себе не зробила.

Суд визнав її винною у порушенні ст. 126-1 ККУ (домашнє насильство) та призначив мінімальне покарання: 150 годин громадських робіт.