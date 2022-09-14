У шелтері прийматимуть постраждалих від домашнього чи сексуального насильства

На Рівненщині відкрили перший в області притулок для постраждалих від насильства. Перебувати у прихистку люди зможуть до дев'яти місяців, за цей час їм допомагатимуть знайти нову роботу та місце проживання. За потреби тут також зможуть прийняти вимушених переселенців.

Про відкриття притулку стало відомо в середу, 14 вересня, після повідомлення голови Рівненської військової адміністрації Віталія Коваля. Заклад відкрили у Дубенському районі, він розрахований на одночасне проживання 30 людей, але максимально за потреби може прийняти і 50. Прийматимуть тут людей, постраждалих від домашнього чи сексуального насильства.

Люди можуть проживати в закладі від 6 до 9 місяців. З ними працюватимуть соціальні працівники, священники, психологи. За цей час вони повинні інтегруватися, оговтатися, соціалізуватися, знайти місце роботи, проживання. У планах – залучати людей до допомоги армії. В притулку вже поставили сушарку. Хочуть готувати сухі супи, які будуть фасувати та відправляти військовим.

«Шелтер – хороший приклад співпраці церкви, влади і громадських організацій. Коли занедбане приміщення перетворюється в прихисток для тих, хто цього потребує. Впевнений, це не останній такий шелтер в області. Адже сьогодні є багато людей, які потребують допомоги», – зазначив Віталій Коваль.

Заклад відкрила ГО «100 відсотків життя» спільно з управлінням соціального служіння ПЦУ «Елеос-Україна». Тож на відкриття притулку приїжджав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.