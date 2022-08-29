Нападник наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі

47-річного мешканця Івано-Франківська затримали за напад з ножем на дружину та 15-річну доньку під час сімейної сварки. Поліцію додому до нападника викликали сусіди, які почули крики потерпілої жінки про допомогу. На місці виявилося, що чоловік вдарив 43-річну дружину ножем у живіт, а також поранив 15-річну доньку, яка намагалася захистити маму. Після нападу франківець утік, його розшукали за кілька годин після інциденту. Наразі нападник перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався у неділю вранці, 28 серпня. Виклик про можливе домашнє насильство правоохоронці отримали близько 08:30 від сусідів, які почули крики потерпілої жінки. Біля багатоповерхівки поліцейські виявили закривавлену жінку, поранену неповнолітню дівчинку та перелякану малолітню дитину, їм надали домедичну допомогу, потерпілих забрала швидка.

«Між 47-річним франківцем та його дружиною виник сімейний конфлікт, чоловік схопив ножа та наніс проникюче ножове поранення жінці у живіт. На крики потерпілої з іншої кімнати прибігла 15-річна донька, котра почала захищати матір. Вона теж отримала ножове поранення. Після цього неповнолітня дівчинка забрала свою 7-річну сестричку і вони втекли через балкон на вулицю, а невдовзі й сама жінка вирвалась від чоловіка. Зловмисник, зрозумівши, що накоїв, з місця події втік», – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілу 43-річну жінку прооперували, наразі вона перебуває в реанімації. 15-річній дівчині медики також надали допомогу, її життю нічого не загрожує. Нападника поліцейські розшукати за кілька годин на одній із вулиць Івано-Франківська. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зараз чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.