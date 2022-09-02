Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту

В івано-франківській лікарні раптово помер затриманий за напад на дружину та доньку 47-річний чоловік. Офіційно у СІЗО заявляють, що 47-річний чоловік не мав конфліктів зі співкамерниками, однак за інформацією місцевих медіа, до лікарні його доставили із численними травмами. Факт смерті 47-річного нападника ZAXID.NET підтвердили у прес-службах прокуратури та поліції, однак там наразі утримуються від детальних коментарів.

47-річного франківчанина поліцейські затримали кілька днів тому після нападу на рідних: 28 серпня чоловік під час сімейної сварки вдарив ножем дружину та 15-річну доньку, яка намагалася захистити маму. Після інциденту жінка із травмами потрапила до реанімації. Чоловіка затримали і відправили у СІЗО. Про смерть чоловіка у п'ятницю, 2 вересня, повідомило франківське видання «Галка» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За неофіційними даними, померлий потрапив у лікарню з травмами, однак в Івано-Франківській установі виконання покарань №12 заявили, що «співкамерники заперечують будь-які конфлікти».

У прес-службі прокуратури Івано-Франківської області ZAXID.NET підтвердили факт смерті затриманого 47-річного нападника, однак наразі ніяких обставин смерті у прокуратурі не повідомляють. Речниця поліції Прикарпаття Тетяна Іванюк у коментарі ZAXID.NET зазначила, що правоохоронці отримали повідомлення про смерть чоловіка, який раніше був затриманий за напад на дружину та доньку. «Чоловік помер у лікарні. Наразі всі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці», – зазначив Тетяна Іванюк.

Нагадаємо, затримали 47-річного мешканця Івано-Франківська 28 серпня. Поліцію додому до нападника викликали сусіди, які почули крики потерпілої жінки про допомогу. На місці виявилося, що чоловік вдарив 43-річну дружину ножем у живіт, а також поранив 15-річну доньку, яка намагалася захистити маму. Після нападу франківець утік, його розшукали за кілька годин після інциденту.