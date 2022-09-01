Швидку допомогу викликала сусідка, яка почула крики на вулиці

40-річний мешканець міста Костопіль потрапив у реанімацію після конфлікту через шум в пізній час. Він декілька разів робив зауваження компанії трьох чоловіків, які зібрались під вікнами його квартири. Оскільки прохання не подіяли, чоловік врешті вийшов на вулицю та розпочав скандал. Під час сутички один з відпочивальників штовхнув чоловіка, внаслідок чого він впав і отримав важкі травми голови. Наразі потерпілий у реанімації. 31-річний зловмисник отримав підозру в скоєнні ненавмисного важкого тілесного ушкодження, за що йому загрожує до двох років тюрми.

Інцидент стався пізно ввечері 28 серпня у Костополі. 40-річний мешканець міста декілька разів зробив зауваження компанії, яка під вікнами його квартири на вулиці Парковій шумно себе поводила. Ближче до опівночі чоловік уже вийшов на вулицю та знову наголосив про дотриманні тиші трьом чоловікам.

«У подальшому між 31-річним та 40-річним костопільчанином виник конфлікт, під час якого молодший штовхнув старшого, який упав та вдарився головою об асфальт. «Швидку» викликала сусідка, яка прибігла на крики. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа, забоєм головного мозку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

У середу, 31 серпня, слідчі повідомили 31-річному чоловікові про підозру в порушенні ст. 128 ККУ (необережне тяжке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному — до двох років ув'язнення.

У поліції також додають, що зловмисник свою вину визнає та шкодує, що так сталося.