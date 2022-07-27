32-річний мешканець Рівненщини побив військового, яий намагався вручити йому повістку за місцем проживання. В 54-річного постраждалого діагностували струс мозку та забійно-рвану рану брови. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався ввечері у вівторок, 26 липня. До правоохоронців звернулись медики, які надавали допомогу постраждалому військовому.

«Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому наніс 32-річний житель міста Дубровиця, коли військовий намагався вручити йому повістку за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

У 54-річного військовослужбовця медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 350 ККУ (нанесення побоїв службовій особі). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.