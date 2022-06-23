Інцидент стався на базі відпочинку в селі Рудка, на Білому озері

Директор турбази «Холодок» на Рівненщині Євген Павлишин жорстоко побив 64-річну жінку. Постраждала потрапила у лікарню з травмами голови, згодом вона померла. Про смерть жінки та причетність до цього інциденту Євгена Павлишина повідомляла донька потерпілої. Наразі поліція офіційно це не коментує, підозри він ще не отримував. Втім, вранці 23 червня його батько, директор Рівненської атомної електростанції Павло Павлишин заявив, що у разі доведення вини його син понесе те покарання, яке призначить суд.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався 18 червня на базі відпочинку в селі Рудка, на озері Біле. 64-річна мешканка Вараша потрапила у лікарню після того, як її побив 34-річний чоловік. У неї діагностували струс мозку, садна та забої.

Вже зранку 22 червня стало відомо, що у лікарні постраждала померла. Під час розтину в неї виявили набряк головного мозку, внутрішню черепно-мозкову травму з крововиливами.

У своєму Facebook про цей випадок повідомляла донька постраждалої Олександра Гончар. За її словами, матір побив син директора Рівненської АЕС Евген Павлишин після того, як жінка зробила йому зауваження.

«Чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку, в якому мама гостювала, а на зауваження жінки похилого віку відповів грубою силою зі словами: «Ти що, не знаєш, хто я!?» Після того, як жінка похилого віку впала від удару на землю, «герой» продовжив завдавати ударів ногами. Але цього йому було мало, і він доклав фізичної сили і до дочки, яка хотіла заступитися за маму», – розповідала вона. Наразі цей допис у Facebook вона вже видалила.

Згодом причетність свого сина до цього інциденту визнав директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. На сторінці атомної електростанції з'явилось відеозвернення, у якому він заявив, що не втручатиметься у слідство.

«Моєму сину 36 років, він самостійно буде відповідати за цей проступок, у якому він задіяний. Я хочу заявити, що ніякого втручання з мого боку в хід слідства з цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе по закону, якщо його вина буде встановлена, те покарання, яке потрібно буде понести», – зазначив він.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (вбивство). Втім, остаточно правову кваліфікацію справи встановлюватимуть після остаточних висновків судмедекспертизи.

Згідно з даними на YouControl, Євген Павлишин є директором бази «Холодок», що на озері Біле. Вона була зареєстрована в 2021 році. Саме на цій базі відпочинку і стався інцидент. Крім того, ще з 2004 року він зареєстрований як ФОП, займається роздрібним продажем тютюнових виробів.