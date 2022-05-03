У селі Степангород на Рівненщині 43-річний чоловік жорстоко побив 27-річного колишнього хлопця своєї доньки. Інцидент стався вночі, тоді екс-бойфренд прийшов до неї додому та кричав, аби вона до нього вийшла. Натомість батько дівчини обурився такою поведінкою та наніс чоловікові численні побої. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. У разі доведення вини за умисне важке тілесне ушкодження нападнику загрожує до восьми років тюрми.

У понеділок, 2 травня, близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення медиків, що із тяжкими травмами голови до лікарні доставлено 27-річного жителя села Степангород Вараського району.

«Поліцейські встановили, що на подвір’я приватного господарства 43-річного місцевого жителя прийшов нетверезий 27-річний односелець, аби поговорити із його донькою, із якою свого часу мав стосунки. Він кричав, вимагав, аби вона вийшла до нього. Батька обурила така поведінка: він почав наносити удари держаком лопати «зятю», а потому здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Медики діагностували у потерпілого осколкові переломи лобної кістки, гематоми та забої. Його госпіталізували в травматологічне відділення Володимирецької центральної районної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення. Відомо, що зловмисник раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.